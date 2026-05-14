In ambito lavorativo, il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione solo se previsto dalla legge. La normativa stabilisce condizioni specifiche per questa possibilità, altrimenti l’incarico deve essere affidato a professionisti esterni o interni qualificati. La figura del RSPP comporta responsabilità precise, tra cui la gestione dei rischi e l’osservanza di obblighi legali, che variano in base alle normative vigenti.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP solo nei casi previsti dalla normativa. Ma la doppia funzione non riduce le responsabilità: in caso di violazioni, DVR carente o verbale negativo, le conseguenze possono essere pesanti.. Nel sistema della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è la figura centrale sulla quale ricade la responsabilità primaria dell’organizzazione aziendale. È il soggetto che deve garantire che l’attività lavorativa si svolga in condizioni adeguate di sicurezza, prevenendo rischi, infortuni e situazioni di pericolo per i lavoratori. In alcuni casi, il datore di lavoro può anche assumere direttamente il ruolo di RSPP, cioè di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Datore di lavoro RSPP: responsabilità, rischi e obblighi per le aziende

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