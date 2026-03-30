RENTRI e scuole cosa cambia davvero | obblighi responsabilità e rischi al centro di un webinar gratuito organizzato da Codebase srl

Un webinar gratuito organizzato da Codebase srl approfondisce le novità introdotte dal RENTRI e il loro impatto su scuole e enti pubblici. La discussione si concentra sugli obblighi legati alla gestione dei rifiuti, sulle responsabilità delle strutture e sui rischi connessi all’adempimento delle normative. L’evento mira a fornire chiarimenti pratici su come affrontare le nuove disposizioni e garantire la conformità alle leggi vigenti.

Con il RENTRI anche le scuole devono prestare maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti, tra adempimenti, organizzazione interna e responsabilità. Un webinar gratuito promosso da ByRentri aiuta Dirigenti Scolastici, DSGA e segreterie a orientarsi con un approccio concreto e operativo. La gestione dei rifiuti nelle scuole non è più un tema secondario. Con il RENTRI,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Le scuole che non producono rifiuti pericolosi: obblighi, procedure e responsabilità nel sistema RENTRIIl Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D. Quali sono i rifiuti pericolosi più frequenti nelle scuole e quali obblighi. La gestione del RENTRIIl Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.