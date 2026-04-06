Dal 7 aprile sono in vigore nuove norme che coinvolgono i datori di lavoro in merito allo smart working. Le disposizioni prevedono obblighi specifici e sanzioni in caso di inadempienze, tra cui multe che possono arrivare fino a 7.500 euro e il rischio di arresto. Le regole si applicano alle aziende di piccole e medie dimensioni, con l’obiettivo di regolamentare meglio questa modalità di lavoro.

Ogni datore di lavoro, dal 7 aprile 2026, avrà l’obbligo di trasmettere l’informativa scritta ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sugli obblighi in materia di salute e sicurezza. Nei confronti di chi non rispetterà la legge, sono previste multe fino a circa 7500 euro e l’arresto da due a quattro mesi. Smart working: cosa rischiano i datori di lavoro delle piccole e medie imprese Ai dipendenti devono essere garantiti salute e sicurezza Cosa dovrà essere comunicato e indicato ai lavoratori Smart working: cosa rischiano i datori di lavoro delle piccole e medie imprese Come sottolinea la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Smart working e obblighi per il datore di lavoro, rischio arresto e multa fino a 7500 euro: le nuove norme

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