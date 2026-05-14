Dati rubati poliziotti infedeli Chi sono i vip cittadini e imprese di Roma spiate Ecco il tariffario

Sono emersi dettagli su un'indagine che coinvolge agenti di polizia che accedevano illegalmente ai sistemi informativi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto riferito, alcuni di questi agenti utilizzavano i sistemi delle forze dell’ordine per entrare nelle banche dati di cittadini, imprese e soggetti pubblici. Sono stati individuati anche casi di spionaggio su persone note a Roma, con accessi risalenti a un tariffario che prevedeva pagamenti per ottenere informazioni riservate.

Entravano nelle banche dati di Inps e Agenzia delle Entrate usando i sistemi informatici della polizia presso cui lavoravano. Una volta dentro acquisivano informazioni riservate su vip, calciatori, imprenditori, volti della finanza e privati cittadini. Poi giravano le informazioni riservate ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gratteri: «Poliziotti infedeli rubavano e vendevano dati di calciatori e vip». Oltre 730mila accessi abusivi, c'era un tariffario«Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti...

Dati rubati a vip e calciatori, Gratteri: «730mila accessi da due poliziotti infedeli»“È accaduto purtroppo che delle forze dell’ordine, in particolare dei poliziotti infedeli, si sono venduti per soldi, c’era proprio un tariffario, e...

Temi più discussi: Traffico di dati dei Vip, indagati poliziotti e dipendenti dello Stato; Dati rubati e rivenduti da poliziotti infedeli: quei contatti con Equalize; Gratteri: rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e cantanti; Napoli, poliziotti infedeli rubavano e vendevano dati su imprenditori e vip.

#Napoli - Gratteri, rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e cantanti x.com

Vip, calciatori e attori spiati: un milione di dati personali rubati dagli agenti infedeli. L'inchiesta arriva anche in VenetoRubavano le vite degli altri. E le rivendevano al miglior offerente. Funzionava così: entravano nelle banche dati di polizia giudiziaria, della Agenzia delle entrate o del fisco, ... ilgazzettino.it

Dati rubati e venduti da poliziotti infedeli: maxi inchiesta tra Napoli e RomaUn vasto sistema illecito di accesso alle banche dati sarebbe stato messo in piedi da poliziotti infedeli e investigatori privati. È quanto emerge da una maxi indagine coordinata dalla Procura ... magazinepragma.com