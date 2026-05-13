Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un cyberattacco che ha compromesso dati sensibili di vip e calciatori, con oltre 730mila accessi registrati. Secondo le autorità, due appartenenti alle forze di polizia sono stati identificati come responsabili di aver venduto informazioni riservate, seguendo un sistema di tariffe stabilite. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questa operazione e le modalità con cui i dati sono stati sottratti.

“È accaduto purtroppo che delle forze dell’ordine, in particolare dei poliziotti infedeli, si sono venduti per soldi, c’era proprio un tariffario, e sono andati davanti al loro computer con la loro password e hanno fatto degli eccessi abusivi per esfiltrare dei dati importanti su imprenditori importanti, gente dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori e poi hanno venduto alle varie agenzie queste notizie”. È il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a spiegare nel dettaglio il cuore dell’indagine che ha portato a individuare una organizzazione criminale, dedita al furto di Dati sensibili e alla loro compravendita. “Sono stati...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dati rubati a vip e calciatori, Gratteri: «730mila accessi da due poliziotti infedeli»

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