Dati rubat ai vip | vittime Julio Cesar Alex Britti e Lory Del Santo

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione che ha portato alla scoperta di un sistema di furto di dati riservati. Tra le vittime figurano figure del mondo dello spettacolo, imprenditori e manager, i cui nomi sono stati resi noti nelle comunicazioni ufficiali. La procura di Napoli ha coordinato l'azione, che ha portato alla smantellamento di una rete dedicata alla sottrazione e vendita illecita di informazioni sensibili.

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Imprenditori, manager, ma anche personaggi dello spettacolo e cantanti. Nomi noti finiti nella grande macchina che rubava e rivendeva informazioni riservate, sgominata ieri dal blitz della Procura di Napoli. Tra le tantissime vittime, l’ex portiere Julio Cesar, Lory Del Santo, Alex Britti e tanti dirigenti di importanti aziende italiane. Entravano nelle banche dati di polizia giudiziaria, della Agenzia delle Entrate o del fisco, e acquisivano dati riservati. Notizie che dovevano essere blindate e che potevano cambiare le sorti in vicende come una causa di lavoro, un divorzio, un contenzioso legato all'affido dei figli dopo una separazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dati rubat ai vip: vittime Julio Cesar, Alex Britti e Lory Del Santo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Calciatori e attori spiati, da Alex Britti a Lory del Santo fino a Cesar: un milione di dati rubati Sullo stesso argomento Leggi anche: Il mercato nero delle banche dati: spiati anche Lory Del Santo, Alex Britti e calciatori Dati sensibili rivenduti alle agenzie investigative: Alex Britti, Lory del Santo e Dario Cordaz tra “spiati”Per la Procura di Napoli gli accessi abusivi sarebbero un milione e mezzo; le informazioni, estrapolate da banche dati Sdi, Agenzia delle Entrate e... Temi più discussi: Calciatori e attori spiati, da Alex Britti a Lory del Santo fino a Julio Cesar: un milione di dati rubati dagli agenti infedeli; Dati rubati a Napoli, ecco i vip nel mirino: da Britti a Del Santo; Maxi inchiesta sui poliziotti infedeli | Venduti dati su calciatori e attori. Corriere della Sera - Arrestati gli spioni che vendevano i dati riservati dei vip: tra le vittime anche Alex Cordaz e Julio Cesar, ex portieri dell'InterRaccoglievano dati dai sistemi informatici delle forze di polizia, Inps e Agenzia delle Entrate per rivenderli ad agenzie di investigazione, facendo pagare ogni pratica dai 6 ai 25 euro: dieci arresti ... calciomercato.com Spiati due ex portieri dell’Inter: i dettagli nell’inchiesta sui dati dei vip rubati e vendutiL'inchiesta di Nicola Gratteri ha messo a nudo un'architettura criminale di dimensioni preoccupanti: i dettagli. golssip.it