Darderi tra lacrime e gloria | vola in semifinale dopo una notte folle

Dopo una notte caratterizzata da fuochi d'artificio e nebbia, il giocatore ha raggiunto le semifinali, visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi. La partita è stata sospesa a causa della nebbia, che ha impedito ai giudici di linea di vedere chiaramente il campo, rendendo difficile il proseguimento dell’incontro. La sospensione ha portato a un momento di grande tensione tra i presenti.

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? Domande chiave Come ha fatto la nebbia dei fuochi d'artificio a bloccare il match?. Perché i giudici di linea sono rimasti impossibilitati a vedere il campo?. Come ha gestito Darderi il cambio continuo di racchette dovuto all'umidità?. Cosa dovrà cambiare l'azzurro per battere Casper Ruud in semifinale?.? In Breve Vittoria per 7-6, 5-7, 6-0 dopo oltre tre ore di gioco al Foro Italico.. Sospensione di 19 minuti per nebbia causata dai fuochi d'artificio dello Stadio Olimpico.. Darderi ha dovuto cambiare più volte la racchetta per l'elevata umidità del campo.. Prossima semifinale del Masters 1000 prevista per venerdì contro il norvegese Casper Ruud.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Darderi tra lacrime e gloria: vola in semifinale dopo una notte folle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Darderi infinito a Roma: batte Jodar in una battaglia folle e vola in semifinaleLuciano Darderi firma una delle notti più incredibili degli Internazionali d’Italia 2026. Internazionali, una notte indimenticabile: Darderi sconfigge Jodar in tre set e vola in semifinaleUna notte epica, di quelle che non si possono dimenticare mai: Luciano Darderi batte il talento spagnolo Rafael Jodar 7-6, 5-7, 6-0 dopo oltre tre... Temi più discussi: Che vittoria, Darderi supera per la prima volta Zverev e vola ai quarti Era impensabile, totalmente fuori da ogni possibile ipotesi dopo il primo set e metà del secondo. L'azzurro, numero 20 del mondo e 18 del seeding, supera in rimonta il tedesco Alexander Zv; Internazionali: Musetti soffre ma va agli ottavi, la tenacia premia Darderi; Impresa Darderi: batte Zverev in rimonta a Roma. Ecco i colpi più entusiasmanti; Internazionali Roma, pagelle 12 maggio: Sinner ride per il coro di un tifoso (8), Darderi cuore e lacrime (9), la polemica di Zverev (5). Romanzo di un quarto di finale. Fumo, fuochi artificiali, interruzioni, elicotteri, talento, crampi, scambi eterni, fatica, sali, sudore e alle 2.02 Luciano Darderi si prende tra le lacrime la sua prima semifinale 1000 contro Jodar al termine di una partita meravigliosa x.com Internazionali Roma, Impresa Darderi: elimina Zverev (1-6, 7-6, 6-0) dopo aver annullato 4 match-point. Ora la sfida a JodarInternazionali Roma 2026, la diretta di oggi, martedì 13 maggio. Musetti sul Centrale contro Ruud, Sinner nel pomeriggio sfida Pellegrino nel derby azzurro. Darderi ... ilgazzettino.it LIVE Darderi-Jodar 7-6, 5-7, 6-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA DIRETTA: il gladiatore italiano logora il giovane iberico e chiude la battaglia con un sonoro bagel!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FIGURACCIA A ROMA: UNA NUBE TOSSICA INTERROMPE IL MATCH TRA DARDERI E JODAR Si chiude qui la DIRETTA LIVE delle ... oasport.it