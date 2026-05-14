Darderi infinito a Roma | batte Jodar in una battaglia folle e vola in semifinale

Luciano Darderi ha vinto la partita contro Jodar negli Internazionali d’Italia 2026, disputata sul Centrale del Foro Italico e conclusasi alle 2 di notte. La sfida è stata caratterizzata da scambi intensi e momenti di grande tensione, portando il giocatore argentino in semifinale. La serata è stata lunga e impegnativa, lasciando il pubblico coinvolto fino alle prime luci del mattino.

Luciano Darderi firma una delle notti più incredibili degli Internazionali d’Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico, in un march terminato alle 2.02, l’azzurro supera lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6(5), 5-7, 6-0 dopo 3 ore e 8 minuti di lotta, conquistando l’accesso alla semifinale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Darderi ha vinto un primo set durissimo al tie-break, rimontando da 2-5 nel momento decisivo.🔗 Leggi su Sportface.it

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