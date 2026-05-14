Darderi sopravvive al caos di Roma | highlights della battaglia finita alle 2 di notte

Dopo una lunga giornata di match, Luciano Darderi ha superato Rafael Jodar in una partita durata fino alle prime ore del mattino, terminata alle 2. La sfida si è conclusa con la vittoria del giocatore italiano, che ha così conquistato un posto in semifinale agli Internazionali d’Italia. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, tra scambi intensi e momenti di grande intensità.

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