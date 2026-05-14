Darderi sopravvive al caos di Roma | highlights della battaglia finita alle 2 di notte
Dopo una lunga giornata di match, Luciano Darderi ha superato Rafael Jodar in una partita durata fino alle prime ore del mattino, terminata alle 2. La sfida si è conclusa con la vittoria del giocatore italiano, che ha così conquistato un posto in semifinale agli Internazionali d’Italia. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, tra scambi intensi e momenti di grande intensità.
Luciano Darderi vola in semifinale agli Internazionali d’Italia dopo una battaglia surreale contro Rafael Jodar conclusa alle 2 di notte. Il match viene interrotto per oltre venti minuti a causa del fumo dei fuochi d’artificio arrivato sul Centrale, in uno “smoke delay” mai visto prima nel tennis. Darderi rimonta nel tiebreak del primo set, spreca due match point nel secondo ma domina il terzo parziale chiudendo 6-0. Negli highlights, tutti i momenti più folli e spettacolari della notte romana.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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