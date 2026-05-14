Alle due di notte, al Foro Italico, Luciano Darderi ha battuto Jodar in una partita che ha tenuto alta la tensione. La vittoria lo ha portato in semifinale agli Internazionali d’Italia, lasciando il pubblico sorpreso per l’orario e l’intensità dell’incontro. La sfida si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli appassionati di tennis presenti e ha segnato un momento importante nel torneo.

Succede di tutto, al Foro Italico: Luciano Darderi vince una partita pazzesca ed è in semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro nella notte romana ha battuto il talento spagnolo Rafa Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in tre ore e 8 minuti di gioco. Il primo set è stato caratterizzato da un' interruzione di 18 minuti per un problema al sistema di arbitraggio elettronico (legato ai fuochi d'artificio provenienti dallo stadio Olimpico, in cui si è giocata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter) sul 6-5 per Jodar. Decisivo il tiebreak, in cui Darderi ha recuperato sotto 5-2 e chiuso col parziale di 7-5. Play is currently...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Darderi batte Jodar alle 2 di notte: a Roma è successo di tutto

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