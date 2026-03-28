La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka si disputerà alle ore 21:00 italiane. La trasmissione dell’incontro in chiaro su TV8 dipende dalla decisione di Sky e dalla normativa vigente. La questione riguarda la possibilità di trasmettere l’evento in modo gratuito, in base alle disposizioni legali e alle condizioni contrattuali degli operatori televisivi.

La finale del Masters1000 di Miami (ore 21:00 italiane) tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka si vedrà in chiaro? C’è da chiarire la situazione. Un cambiamento importante c’è stato in tema di trasmissione (in chiaro) di eventi sportivi di rilievo nazionale lo scorso 20 novembre. Si parla del decreto dell’8 ottobre 2025, firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), un passo importante che segna un punto di svolta concreto per l’intero settore. Questo atto normativo ridefinisce la lista degli eventi, nazionali e non, considerati di “particolare rilevanza per la società”, garantendone l’accesso a un vasto pubblico attraverso la diffusione obbligatoria su palinsesti in chiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Lehecka si vedrà su TV8 in chiaro? La scelta di Sky e cosa dice la Legge

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