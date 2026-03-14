Stasera alle 21, su TV8, sarà trasmessa la semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev al Masters 1000 di Indian Wells. La partita si svolgerà negli Stati Uniti e coinvolge due tra i principali tennisti del circuito. La trasmissione in chiaro di questo evento sportivo ha suscitato domande sulla normativa vigente e sulla decisione di Sky di non trasmettere l'incontro in diretta.

Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, che si giocherà stasera (ore 21.30) sul cemento della località statunitense. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dal ko rimediato nella semifinale degli Australian Open per mano di Novak Djokovic e dalla cocente sconfitta nei quarti dell’ATP 500 di Doha per opera di Jakub Mensik, si è rimesso in gioco nel primo torneo stagionale di questo livello e ora cercherà di avere la meglio sul numero 3 del ranking ATP. Il numero 2 del mondo conduce per 6-4 nei precedenti con il teutonico e ha vinto gli ultimi cinque testa a testa, tra cui la finale degli Australian Open 2025 e un confronto nel round robin delle ultime ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8? Cosa dice la legge e la scelta di Sky

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