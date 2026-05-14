Darderi ha battuto Jodar e si è qualificato per la semifinale a Roma. Durante il match, ha mostrato segni di nervosismo, sbuffando, muovendosi nervosamente e agitando le braccia, come se fosse pronto a scattare. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore spagnolo, che ora si prepara per la prossima fase del torneo.

Fili d'erba L’azzurro vince una sfida ad alta intensità chiusa dopo oltre tre ore e affronterà ora Casper Ruud per un posto in finale Fili d'erba L’azzurro vince una sfida ad alta intensità chiusa dopo oltre tre ore e affronterà ora Casper Ruud per un posto in finale Sbuffa, si agita, scalpita come un toro imbufalito in procinto di uscire dall’encierro. Sembra lui lo spagnolo. Ma qui non siamo nella plaza de Toros di Siviglia e non c’è nessuna veronica da eseguire per ingraziarsi il pubblico. Siamo sul campo centrale del Foro Italico. È appena passata la mezzanotte e Luciano Darderi alza più volte le braccia verso il cielo per andarsi a prendere l’applauso del pubblico, al termine di un primo set durissimo vinto al tie-break contro Rafael Jodar, nome che in terra di Spagna più evocativo non si può.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Darderi piega Jodar e conquista la semifinale a Roma

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