Luciano Darderi ha raggiunto la semifinale agli Internazionali d’Italia, torneo del circuito Masters 1000 che si svolge sul campo in terra rossa del Foro Italico di Roma. Dopo aver battuto il suo avversario in un match deciso, il giovane tennista italiano si prepara ora a sfidare il prossimo avversario nei turni successivi della competizione. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso a Darderi di avanzare nel torneo.

ROMA (ITALPRESS) – Luciano Darderi vola in semifinale agli Internazionali d’Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Nella notte, sul Centrale, Darderi ha battuto per 7-6(5) 5-7 6-0 il 19enne spagnolo Rafael Jodar, stella nascente del circuito mondiale. Già capace di salvare quattro match point contro Alexander Zverev, Darderi giocherà contro Casper Ruud la sua decima semifinale Atp, la prima in un torneo di categoria superiore ai 250, e dalla prossima settimana salirà almeno alla posizione numero 16 nel ranking.Il successo su Jodar è arrivato superate le 2 e dopo oltre tre ore di...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Darderi non smette di sognare, batte Jodar e vola in semifinale a Roma

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