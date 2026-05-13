Luciano Darderi si prepara a sfidare Jodar agli Internazionali d’Italia 2026, puntando a scrivere un’altra pagina importante della sua carriera. Dopo aver partecipato alla Gira Sudamericana, l’atleta ha avuto un buon riscontro, ma sembra aver incontrato qualche difficoltà sulla terra rossa. La sfida contro Jodar rappresenta un'occasione significativa per lui, mentre i tifosi aspettano di vedere come si svilupperà l’incontro.

Dopo una più che valida Gira Sudamericana, sembrava che la terra rossa avesse tradito in qualche modo Luciano Darderi. I risultati che erano arrivati sul mattone tritato tra Argentina e Brasile non avevano trovato grande corrispondenza in Europa, e pareva strano per uno come lui, che sul rosso sa bene come disimpegnarsi. Poi è arrivata Roma. Ed è arrivato un Foro Italico quasi magico per lui, che si è disimpegnato all’interno di un tabellone irto di difficoltà. Secondo turno: Yannick Hanfmann. Il tedesco non è mai facile, ma lo ha sconfitto. Poi la rimonta su Tommy Paul in quota USA. E poi quella, ancora più stupefacente, contro Alexander Zverev.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi, contro Jodar è ancora caccia alla storia agli Internazionali d’Italia 2026

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