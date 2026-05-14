Darderi in semifinale agli Internazionali Roma 2026

Luciano Darderi si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d’Italia a Roma. Dopo aver sconfitto il tedesco Alexander Zver agli ottavi di finale, ha eliminato in tre set il giovane spagnolo Rafael Jodar, in un match durato oltre tre ore. L’azzurro, attualmente numero 20 del ranking mondiale, ha proseguito la sua corsa nel torneo su terra rossa.

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Agli Internazionali d’Italia in corso a Roma Luciano Darderi mette a segno un’altra impresa. Dopo aver eliminato il tedesco Alexander Zver agli ottavi, l’azzurro numero 20 al mondo fa fuori in tre set e dopo tre, lunghe ore di gioco anche il 19enne nastro nascente spagnolo Rafael Jodar. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ATP Tour (@atptour) Partita combattuta soprattutto nei primi due parziali. Darderi si porta avanti per 7-6, poi Jodar risponde infliggendogli un 5-7. Nel terzo set, invece, lo spagnolo crolla: l’azzurro si impone con un 6-0 senza storie che gli permette di approdare in semifinale, dove domani affronterà il norvegese Casper Ruud, reduce dalla vittoria contro il russo Khachanov.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Darderi in semifinale agli Internazionali Roma 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Impresa di Darderi, è semifinale: Jodar ko. Interruzione per il fumo Sullo stesso argomento Darderi da sogno: batte Jodar e va in semifinale agli Internazionali di RomaRoma, 14 maggio 2026 - Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. Darderi da urlo: vince una battaglia notturna e infinita contro Jodar e vola in semifinale agli Internazionali a RomaPartita iniziata alle 23 circa, durato tre ore, due match point sprecati nel secondo set, interruzione di 20 minuti a causa del fumo dei... Temi più discussi: Luciano Darderi - Casper Ruud in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Darderi, una notte da gladiatore: è in semifinale!; Darderi da urlo: vince una battaglia notturna e infinita contro Jodar e vola in semifinale agli Internazionali a Roma; Darderi tiene sveglia Roma fino alle 2: elimina Jodar in un match folle e vola in semifinale!. Nuovo articolo su sportivo24 #inevidenza #tennis : Darderi infinito: impresa nella notte di Roma, Jodar ko e semifinale storica agli Internazionali sportivo24.it/notizie/altri-… x.com Internazionali di tennis, un super Darderi batte Jodar e vola in semifinaleLuciano Darderi vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in scena sulla terra rossa del Foro Italico ... iltempo.it Darderi non smette di sognare, batte Jodar e vola in semifinale a RomaROMA - Luciano Darderi vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Nella notte, sul Centrale, Darderi ha b ... laprovinciacr.it