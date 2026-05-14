Darderi in semifinale a Roma dopo la lotta con Jodar fino alle 2 di notte | Non pensavo mai di vincere

Luciano Darderi si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d’Italia a Roma, dopo aver affrontato Rafa Jodar in una partita durata circa tre ore. La sfida si è conclusa con la vittoria di Darderi, che ha superato Jodar nei quarti di finale, anche dopo un’interruzione a causa di una pausa per il fumo. Darderi ha dichiarato di non aver mai immaginato di poter vincere questa partita.

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