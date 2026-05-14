Darderi in semifinale a Roma dopo la lotta con Jodar fino alle 2 di notte | Non pensavo mai di vincere
Luciano Darderi si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d’Italia a Roma, dopo aver affrontato Rafa Jodar in una partita durata circa tre ore. La sfida si è conclusa con la vittoria di Darderi, che ha superato Jodar nei quarti di finale, anche dopo un’interruzione a causa di una pausa per il fumo. Darderi ha dichiarato di non aver mai immaginato di poter vincere questa partita.
Luciano Darderi batte Rafa Jodar nei quarti degli Internazionali d'Italia dopo 3 ore di battaglia e un'interruzione per il fumo. In semifinale venerdì affronterà Casper Ruud.🔗 Leggi su Fanpage.it
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