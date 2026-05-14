Luciano Darderi ha ottenuto una vittoria importante ai Quarti di finale degli Internazionali di tennis di Roma, superando le sfide dei fumogeni e di Jodar. Con questa prestazione, si è qualificato per le semifinali del torneo, distinguendosi tra i partecipanti. Oltre a lui, il torneo vede in campo anche Sinner, che gioca un’altra partita a sé. Darderi si conferma tra i protagonisti della competizione romana.

È Luciano Darderi l’uomo di questi Internazionali di tennis di Roma. Al di là di Sinner, ovviamente, che gioca un torneo a sé. Diciamolo, senza Alcaraz, le partite e i tornei rischiano di essere tremendamente noiose. Sinner può prendere a pallate chiunque. E preoccupano (dal nostro egoistico punto di vista) le dichiarazioni rilasciate dallo spagnolo a Vanity Fair: gli manca la vita del giovane che è, e ci tiene alla propria salute mentale. Non vuole essere ossessionato dal tennis. Una visione molto panattiana dello sport agonistico e non a caso Adriano l’aveva capito. Darderi si è bevuto anche un caffè. Ma torniamo a bomba. Luciano Darderi...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Darderi (il sosia di Renzi) più forte dei fumogeni e di Jodar, va in semifinale a Roma

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