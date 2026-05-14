Darderi eroe nella notte di Roma Batte Jodar è in semifinale

Durante una notte a Roma, un giocatore ha conquistato la qualificazione alle semifinali battendo il suo avversario in un match che si è protratto fino alle prime ore del mattino. La partita si è svolta in condizioni di forte umidità e con un pubblico di circa quattromila spettatori presenti nello stadio. La serata ha visto il tennista trionfare in un incontro intenso e combattuto, aprendo così le porte alle prossime sfide del torneo.

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Ha senso giocare a tennis fino alle due di notte con un’umidità pazzesca e solo quattromila coraggiosi sugli spalti del Centrale? Provate a chiederlo a Luciano Darderi, l’italo argentino che ha conquistato la semifinale degli Internazionali d’Italia battendo il giovane talento spagnolo Jodar e che ora sogna la finale, probabilmente contro Jannik Sinner, il grande favorito del torneo. Partita infinita Non è stata una giornata facile al Foro Italico: pioggia a intermittenza dal mattino e temperatura molto al di sotto delle medie stagionali. Darderi e Jodar si sono dati battaglia per tre ore e otto minuti, con un’interruzione di venti dovuta al fumo che arrivava dal vicino stadio Olimpico per il lancio dei fuochi d’artificio dopo la vittoria dell’Inter contro la Lazio nella finale di Coppa Italia.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Darderi eroe nella notte di Roma. Batte Jodar, è in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Darderi non smette di sognare, batte Jodar e vola in semifinale a RomaROMA (ITALPRESS) – Luciano Darderi vola in semifinale agli Internazionali d’Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in scena sulla terra rossa... Darderi da impazzire. Batte Jódar e vola in semifinale a RomaIl 24enne azzurro supera Rafael Jódar dopo oltre tre ore di battaglia e conquista la prima semifinale in un Masters 1000. Temi più discussi: La notte magica di Darderi: vola in semifinale e stronca anche Jodar; Darderi, notte da eroe al Foro Italico: batte Jodar dopo tre ore e va in semifinale contro Ruud - LiveTennis.it; Darderi, notte da sogno a Roma: La miglior vittoria della mia carriera (Video partita) - LiveTennis.it; Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Maggio 2026 - LiveTennis.it. Darderi, notte da eroe al Foro Italico: batte Jodar dopo tre ore e va in semifinale contro Ruud x.com Darderi eroe nella notte di Roma. Batte Jodar, è in semifinaleL’italo argentino vince la maratona di oltre tre ore e ora affronta Ruud per centrare il sogno della finale a cui presenzierà anche il Presidente della Repubblica Mattarella ... panorama.it Darderi in semifinale a Roma dopo la lotta con Jodar fino alle 2 di notte: Non pensavo mai di vincereLuciano Darderi batte Rafa Jodar nei quarti degli Internazionali d'Italia dopo 3 ore di battaglia e un'interruzione per il fumo ... fanpage.it