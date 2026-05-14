Durante una notte a Roma, due giocatori hanno dato vita a uno dei match più intensi e imprevedibili della storia recente del tennis. Tra scambi veloci e colpi sorprendenti, la partita ha catturato l’attenzione degli spettatori fino alle prime luci dell’alba. In un’atmosfera informale, il tennis si è trasformato in uno spettacolo che ha reso memorabile un evento che resterà a lungo nei ricordi di chi ha assistito.

In un mondo in cui il soft clubbing si fa la mattina nei bar e nelle pasticcerie serve il tennis per farci fare le ore piccole. E con Darderi vs Jodar, in una umida e folle notte di mercoledì sera, abbiamo vissuto la serata più lunga degli Internazionali di Roma. Il record precedente spettava a Musetti vs Tsitsipas finita all’1 e 45 nel 2023. Qui siamo arrivati addirittura alle 2 di notte dopo ben 3 ore e 3 minuti di gioco. Ma per capire come siamo arrivati a una partita e a una serata del genere bisogna riavvolgere il nastro di questa giornata di Internazionali, già strana di suo visto che a poche centinaia di metri di distanza si sarebbe giocata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Darderi e Jodar a Roma ci hanno regalato una delle notti di tennis più folli di sempre

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