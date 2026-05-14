Darderi dopo la vittoria con Jodar | Mi sento più forte non mollo mai E questo è un sogno
Dopo aver vinto contro il giovane talento spagnolo, l’atleta italiano ha dichiarato di sentirsi più forte e di non arrendersi mai, definendo la vittoria come un sogno. Ha rivissuto il match, ricordando di aver cercato semplicemente di lottare e di spingere durante l’incontro. La vittoria lo ha portato in semifinale a Roma, portando entusiasmo tra i presenti.
Esausto, ma felice. Così Luciano Darderi si presenta davanti a telecamere e taccuini subito dopo l'impresa del Foro Italico, quando ormai è notte fonda. “Dopo aver perso il secondo set, soprattutto in quel modo (3-0 e poi due match point sul 5-4, ndr) non pensavo proprio di vincere. Ho cercato soltanto di lottare e spingere. L’ho vinta fisicamente e mentalmente, quindi sono molto contento. Questo è un sogno”. L’azzurro entra poi nel dettaglio della partita contro Jodar: “Cercavo di giocare più sul suo dritto perché lui e più solido con il rovescio, e poi provavo a cambiare un po’ il ritmo. Comunque la palla saltava pochissimo perché c’era tanta umidità.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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