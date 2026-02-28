Conte | Questa stagione me la porterò dentro Mi sento un allenatore più forte dopo quest' annata

Un allenatore commenta la propria stagione, affermando di sentirsi più forte e di portarsi dentro le esperienze vissute. Indica che, indipendentemente dall'esito finale, questa annata avrà un ruolo importante nel suo percorso professionale. La riflessione riguarda il valore dell’esperienza accumulata e l’importanza di ciò che si impara sul campo. La dichiarazione si conclude con l’intenzione di portare avanti questa lezione.

"Al di là di come finirà questa stagione, me la porterò dentro a livello di esperienza e di insegnamento. Ci sono state situazioni che non mi erano mai capitate in precedenza, anche a livello umano. Questa annata mi sta migliorando sotto tantissimi aspetti. Dopo questa stagione mi sento un.

ANTONIO CONTE INTERVISTA POST NAPOLI BOLOGNA:DICONO CHE SONO UN PERDENTE MA SE GUARDIAMO...

Conte: Questa stagione mi ha migliorato, mai vissuta una situazione simile. Il mio futuro? Ho tre anni di contratto col Napoli
L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida pareggiata contro il Verona

DAZN - Napoli, Conte: Questa stagione mi sta insegnando tanto, Lukaku? Può aiutarci e spero che questo gol gli dia fiducia, pensiamo al presente per disegnare il futuro
VERONA - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la contro l'Hellas Verona.

