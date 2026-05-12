Luciano Darderi ha ottenuto una vittoria importante agli Internazionali di Roma 2026, torneo ATP Masters 1000 sulla terra battuta del Foro Italico. L’azzurro ha conquistato il passaggio ai quarti di finale dopo aver vinto in rimonta contro un avversario di livello. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso a Darderi di mettere in mostra le sue capacità in un contesto di grande livello internazionale.

Impresa di Luciano Darderi agli Internazionali di Roma 2026, torneo Atp Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico. Il tennista italo-argentino, numero 20 del mondo e testa di serie numero 18, si qualifica per i quarti di finale battendo in tre set in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e n.2 del seeding, con il punteggio di 1-6, 7-6 (10), 6-0 in 2 ore e 26 minuti di gioco. DARDERI STUNS ZVEREV? From 6-1, 5-3 down, and after saving four match points, @Lucianodarderi completes the comeback of the year! #IBI26 @atptour pic.twitter.come4LzjjWGrh — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2026 Una partita intensissima quella tra Darderi e Zverev, con il primo set dominato dal tedesco ma con un Darderi mai domo che nel secondo parziale è riuscito a restaRe attaccato all’avversario.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Darderi-Zverev, impresa agli Internazionali di Roma 2026: l’azzurro vince in rimonta e vola ai quarti

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