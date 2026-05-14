Dara, nome d'arte di Darina Nikolaeva Yotova, è stata annunciata come rappresentante della Bulgaria all’Eurovision 2026. La cantante, proveniente dal paese balcanico, parteciperà alla competizione musicale internazionale con una propria canzone. La scelta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla selezione o sul percorso che ha portato alla sua candidatura. La partecipazione di Dara segna un nuovo capitolo per la rappresentanza musicale bulgara in questa manifestazione europea.

Sarà Darina Nikolaeva Yotova, in arte solo Dara a rappresentare la Bulgaria ad Eurovision 2026. Lo hanno deciso un mix di pubblico (voto online) e giuria nella seconda serata dello show di selezione che la tv bulgara BNT ha indetto per celebrare il ritorno ad Eurovision dopo quattro anni di assenza. Nata a Varna nel 1998, Dara è un mix esplosivo di pop, R&B e synthpop. È uno dei volti più luminosi della scena pop bulgara contemporanea e ha conquistato il pubblico fin dai suoi primi passi nella musica moderna. È diventata famosa nel 2015 arrivando in finale a X Factor Bulgaria. Il suo primo singolo, K’vo ne chu, è stato una hit immediata nel 2016. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dara, chi è la cantante della Bulgaria all’Eurovision 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DARA has brought the Bangaranga! | #Eurovision2026

Sullo stesso argomento

Dara all’Eurovision 2026, chi è la cantante della BulgariaDopo tre anni di assenza, la Bulgaria torna a gareggiare all’Eurovision Song Contest 2026.

Monroe all’Eurovision 2026, chi è la cantante della FranciaLa Francia alza l’asticella per l’Eurovision Song Contest 2026: a rappresentare il paese a Vienna sarà Monroe, giovanissima cantante franco-americana...

Temi più discussi: Radio Liberato, nell'album anche Stefano De Martino e Alberto Angela; Aidan, all’Eurovision 2026, chi è il cantante di Malta; Finale di UEFA Champions League 2026: contendenti, dove si gioca e dove guardarla; Eurovision Song Contest 2026, data e scaletta delle semifinali: chi vincerà?.

Ultimo e non sto parlando del cantante ma del Presidente Schifani che è ultimo per gradimento nella classifica dei governatori delle regioni italiane. Per noi del M5S Schifani è ultimo da tempo: in 4 anni zero riforme, tanti scandali, zero fatti concreti per miglior x.com

Dara, chi è la cantante della Bulgaria all’Eurovision 2026Sarà Darina Nikolaeva Yotova, in arte solo Dara a rappresentare la Bulgaria ad Eurovision 2026. Lo ... msn.com

Chi è Dara con Bangaranga, Bulgaria | Un amore ‘tumultuoso’ all’Eurovision 2026Dara canta la canzone Bangaranga all'Eurovision 2026 dove rappresenterà la Bulgaria. Questa canzone significa 'tumulto' ed è destinata a cambiare equilibri ... ilsussidiario.net