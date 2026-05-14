Danza e resistenza nel carcere di Potenza | la prova aperta di Caruso

Nel carcere di Potenza si svolge un progetto che unisce danza e riabilitazione, coinvolgendo detenuti e artisti provenienti da diversi paesi. Tra le attività proposte, si approfondisce il rapporto tra il tarantismo e il superamento di esperienze traumatiche. Durante gli incontri, vengono coinvolti artisti internazionali che collaborano con i detenuti, creando uno spazio di espressione attraverso il movimento. L'iniziativa si svolge sotto l’occhio di operatori e osservatori interessati alle pratiche di inclusione e recupero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può la danza del tarantismo trasformare il trauma in carcere?. Chi sono gli artisti internazionali che lavorano fianco a fianco con i detenuti?. Cosa accade quando il corpo diventa un archivio di memorie proibite?. Come può il confine penitenziario trasformarsi in una soglia di dialogo?.? In Breve Laboratorio intensivo dal 18 al 21 maggio 2026 tra artisti e detenuti.. Progetto triennale INOUT sostenuto dal Ministero della Cultura tra 2025 e 2027.. Partecipazione dei discenti del percorso formativo in podcasting della Compagnia Teatrale Petra.. Iniziativa coinvolge istituti penitenziari tra Potenza, Matera e diverse zone della Puglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danza e resistenza nel carcere di Potenza: la prova aperta di Caruso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La danza entra nel carcere di Brindisi in occasione della giornata internazionaleBRINDISI - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, la AlphaZtl Compagnia d'Arte Dinamica, diretta dal coreografo Vito Alfarano,... “Celle saldate nel carcere di Evin per evitare la fuga dei prigionieri”, la denuncia della resistenza iranianaLa denuncia arriva dal Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (NCRI), ma si inserisce in un quadro ben più ampio e inquietante, segnato... Temi più discussi: A Pratolino un Parco di eventi e non solo; L’arte e il coraggio di ricrearsi: Giacomo De Luca in mostra a Lecce; Alvin Ailey American Dance Theater; Danza e musica, riparte Percuotere la mente. Chronicle (1936) di Martha Graham, su musica di Wallingford Riegger, è una potente risposta artistica alla minaccia del fascismo in Europa: un grido di resistenza nato anche dal rifiuto di esibirsi alle Olimpiadi nella Germania nazista. Eccone un momento in x.com Giornata Internazionale della Danza 2026: tra arte e speranzaIl 29 aprile 2026 si celebra la 44ª edizione della Giornata Internazionale della Danza, presentata dal Ministero della Cultura attraverso ... 98zero.com La grande danza contemporanea a Napoli nel segno di KörperUn giugno di grande danza contemporanea a Napoli nel segno di Körper: ospite dello spazio di Via Vannella Gaetani sabato 7 giugno, ore 19, è l'atteso spettacolo Sfera #unostatoeternamentenascente, ... napoli.repubblica.it