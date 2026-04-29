La danza entra nel carcere di Brindisi in occasione della giornata internazionale
In occasione della Giornata Internazionale della Danza, una compagnia teatrale ha portato uno spettacolo all’interno di un carcere di Brindisi. La rappresentazione si intitola “Gabbie” ed è stata creata e interpretata da un gruppo di artisti che lavorano sotto la direzione di un coreografo. La performance si è svolta all’interno di una struttura penitenziaria locale, coinvolgendo i detenuti e il pubblico presente.
BRINDISI - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, la AlphaZtl Compagnia d'Arte Dinamica, diretta dal coreografo Vito Alfarano, presenta “Gabbie”, nuovo spettacolo di teatrodanza realizzato all'interno della casa circondariale di Brindisi.L'evento rientra nel programma nazionale.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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