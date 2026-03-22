Celle saldate nel carcere di Evin per evitare la fuga dei prigionieri la denuncia della resistenza iraniana

Il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana ha denunciato che nel carcere di Evin le celle sono state saldate per impedire la fuga dei prigionieri. Questa misura viene segnalata come parte di un quadro più ampio di tensioni e repressione interna nel paese, caratterizzato da un aumento delle attività militari e da restrizioni sempre più rigide nei confronti dei detenuti.

La denuncia arriva dal Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (NCRI), ma si inserisce in un quadro ben più ampio e inquietante, segnato dall’ escalation militare e dalla crescente repressione interna in Iran. La storia delle “celle saldate” nel carcere di Evin – destinato dalle autorità di Teheran ai prigionieri politici – non è solo l’ennesimo capitolo di violazioni dei diritti umani: è il simbolo di un sistema che, in tempo di guerra, sembra disposto a trasformare le proprie carceri in trappole mortali. Le celle sigillate: una misura estrema. Secondo quanto riportato dal comitato femminile dell’NCRI, le autorità penitenziarie avrebbero iniziato a saldare le porte metalliche delle celle per prevenire rivolte, evasioni o disordini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Celle saldate nel carcere di Evin per evitare la fuga dei prigionieri”, la denuncia della resistenza iraniana Articoli correlati A lezione di ’resistenza’. L’avvocato in casa Cpa: “La fuga? Meglio evitare. Rischi il reato di lesioni”Firenze, 11 gennaio 2025 – “Se scopro che la Digos è venuta a casa ma non c’ero mi conviene continuare ad aspettare che mi trovino loro o è meglio... Finge un’infermità per evitare 12 anni di carcere: la fuga dai carabinieri finisce con l’auto ribaltataHa simulato una grave infermità per evitare di finire in carcere, ma è stato smascherato dai carabinieri e arrestato dopo un inseguimento per le vie... Aggiornamenti e notizie su Celle saldate Temi più discussi: L'orrore nel carcere di Evin, 'saldate le porte delle celle'; Resistenza iraniana: Saldate le porte delle celle del carcere di Evin; Attaccato l'impianto nucleare iraniano di Natanz - Saldate diverse celle del carcere di Evin; Iran. Orrore nel carcere di Evin: porte saldate, detenuti in trappola. L'orrore nel carcere di Evin, 'saldate le porte delle celle'Le porte delle celle saldate, i detenuti in trappola, le guardie in fuga. Chi entra a Evin non può e non deve uscirne più. E se un missile colpisse il famigerato carcere dove gli ayatollah rinchiudono ... ansa.it Iran, accuse sul carcere di Evin: celle saldate e detenuti in pericolo mentre cresce la tensione nel PaeseNuove accuse di gravi violazioni dei diritti umani arrivano dall’Iran e riguardano il carcere di Evin, il più noto penitenziario della Repubblica islamica, simbolo della repressione contro oppositori ... online-news.it L'orrore nel carcere di Evin, 'saldate le porte delle celle'. La denuncia degli attivisti corre sui social: 'Detenuti in trappola in caso di crolli' #ANSA facebook L'orrore nel carcere di Evin, 'saldate le porte delle celle'. La denuncia degli attivisti corre sui social: 'Detenuti in trappola in caso di crolli' #ANSA x.com