Danza blu tra le onde | il traghetto da Procida incrocia i delfini lo stupore a bordo

Durante una corsa tra Procida e Pozzuoli, un traghetto ha avuto un incontro inatteso con circa dieci delfini che si sono avvicinati alla barca. I passeggeri hanno assistito a uno spettacolo naturale, con i delfini che si sono mossi nelle acque vicine al mezzo di trasporto marittimo. L’evento è durato alcuni minuti e ha suscitato grande sorpresa tra chi si trovava a bordo. Nessuna altra informazione su eventuali interventi o risposte da parte delle autorità è stata comunicata.

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