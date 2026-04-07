Quella danza in anticipo tra le onde | sorpresa all’Elba avvistate le prime balenottere della stagione

Nella giornata del 7 aprile 2026 un gruppo di appassionati ha avvistato le prime balenottere della stagione nel mare vicino all’isola d’Elba. L’evento si è verificato in anticipo rispetto alle date abituali di osservazione, attirando l’attenzione di chi frequenta la zona. Le balenottere sono state individuate in mare aperto, a una certa distanza dalla costa, e hanno nuotato in modo visibile prima di scomparire tra le onde.

Campo nell'Elba (Livorno), 7 aprile 2026 – Avvistata in netto anticipo la prima balenottera della stagione all’isola d’Elba. La fortuna è toccata a Martina Righetti, che collabora da 9 anni con il Centro di Ricerca Cetacei fondato da Micaela Racchetti e Roberto Rutigliano vent’anni fa. «Erano le 10:15 quando, a circa tre miglia da Marina di Campo, abbiamo visto distintamente emergere la pinna e la schiena e abbiamo capito subito che non si trattava di un delfino »- spiega la 37 enne emiliana che era uscita per la gita giornaliera di Pasquetta con il nuovo collaboratore Edoardo Adriani, a bordo della Mary G, la barca a vela di circa 12 metri in dotazione al Centro per l’avvistamento dei delfini costieri, i ‘ tursiopi ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quella danza (in anticipo) tra le onde: sorpresa all’Elba, avvistate le prime balenottere della stagione Stagione concertistica. Ecco le stelle della danzaUna serata dedicata alla grande danza internazionale con un parterre di interpreti tra i più autorevoli della scena mondiale, con l’interpretazione... Le migliori espressioni della danza e della musica under 35 nei teatri toscani per la stagione 2025/26Arezzo, 22 gennaio 2026 – Le migliori espressioni della danza e della musica under 35 nei teatri toscani per la stagione 2025/26.