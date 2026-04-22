Direttore d’orchestra colpisce il violino della solista da un milione di dollari | lo strumento cade a terra tra lo stupore – Video

Durante un concerto a Lahti, in Finlandia, il direttore d’orchestra ha urtato accidentalmente il violino di una solista, provocandone la caduta a terra. Lo strumento, un Guadagnini dal valore stimato di un milione di dollari, si è schiantato durante l’esibizione, suscitando lo stupore del pubblico e dei presenti sul palco. L’incidente si è verificato mentre il maestro stava dirigendo l’orchestra, senza che ci siano stati feriti o danni ulteriori.

Attimi di panico sul palco di Lahti, in Finlandia. Durante un’esibizione, il maestro inglese, Matthew Halls, ha urtato accidentalmente un violino Guadagnini dal valore stimato di un milioni di dollari. Il direttore stava dirigendo una sinfonia di Max Bruch quando, con la mano, ha colpito il violino della solista Elina Vähälä: lo strumento è caduto a terra e la violinista si è portata le mani davanti alla faccia, incredula. L’orchestra ha interrotto poco dopo l’esibizione che è ripartita solo dopo un’attenta analisi di Vähälä: la violinista ha controllato il violino, ha accordato lo strumento e ha poi dato un segnale per ripartire con il brano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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