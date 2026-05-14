Dall’oro ai grandi classici | nasce il design dei segnalibri a Valenza

A Valenza, si assiste a una nuova tendenza nel mondo dei segnalibri, che vanno oltre la funzione tradizionale per diventare pezzi di design. Sono stati realizzati con materiali preziosi come l’oro e sono stati creati modelli ispirati ai grandi classici della letteratura. Durante le attività in biblioteca, sono stati trovati anche oggetti insoliti, inseriti tra le pagine dei libri, che hanno attirato l’attenzione dei bibliotecari.

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? Punti chiave Come può un segnalibro trasformare i classici in gioielli d'autore?. Quali oggetti insoliti hanno trovato i bibliotecari tra le pagine dei libri?. Come hanno collaborato gli studenti del liceo con i maestri orafi?. Perché il design orafo di Valenza punta ora al mercato del lusso?.? In Breve Inaugurazione 15 maggio 2026 presso il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana.. Studenti del Liceo Carlo Carrà e scuola For.Al collaborano al progetto.. Mostra aperta fino al 30 giugno con orari specifici martedì, giovedì e sabato.. Biblioteca Civica espone oggetti recuperati casualmente tra i volumi restituiti dai lettori.. Domani, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 10.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’oro ai grandi classici: nasce il design dei segnalibri a Valenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tornano i veicoli da sogno: a Padova nasce il salone dei grandi classici Leggi anche: Dall’omaggio a Fassari ai grandi assenti, il ritorno dei Cesaroni divide i fan sui social Temi più discussi: La nuova corsa all’oro nel continente dei minerali strategici; Fidarsi dell'oro? La polizza globale contro l'incertezza: perché il mondo non si fida più del dollaro (e di Trump); Smettiamola di contrapporre l'età d'oro di Hollywood agli algoritmi, i grandi autori non erano liberi neanche allora; Aura Minerals Fell 13% Over the Past 30 Days. Here’s What Could Drive the Stock in 2026. Giù il sipario, addio Auditorium Rai del Foro Italico! Con l’ultima puntata di #Canzonissima 2026 cala il sipario sull’Auditorium che ha ospitato grandi spettacoli della Rai ed è stata la casa televisiva prima di Raffaella Carrà, poi di Milly Carlucci. #BallandoCon x.com Dall'Olimpiade di Sarajevo ai tre compassi d'oro vinti come architetto: tutte le vite di Ico MiglioreSe all’hockey Migliore è arrivato un po’ per caso, l’architettura l’ha invece scelta. Un anno di ingegneria per seguire il mestiere di famiglia (ma mi aggiravo per la facoltà come uno zombie, non ... gazzetta.it L’ambientalista, il maestro, il chitarrista. I gelsi d’oro ai grandi di CernuscoSfileranno come sempre alla Casa delle Arti, al teatro di Cernusco sotto i riflettori ci saranno ancora una volta i grandi della città. La cerimonia di consegna dei gelsi d’oro è fissata per il 12 ... ilgiorno.it