Dall’oro ai grandi classici | nasce il design dei segnalibri a Valenza

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Valenza, si assiste a una nuova tendenza nel mondo dei segnalibri, che vanno oltre la funzione tradizionale per diventare pezzi di design. Sono stati realizzati con materiali preziosi come l’oro e sono stati creati modelli ispirati ai grandi classici della letteratura. Durante le attività in biblioteca, sono stati trovati anche oggetti insoliti, inseriti tra le pagine dei libri, che hanno attirato l’attenzione dei bibliotecari.

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? Punti chiave Come può un segnalibro trasformare i classici in gioielli d'autore?. Quali oggetti insoliti hanno trovato i bibliotecari tra le pagine dei libri?. Come hanno collaborato gli studenti del liceo con i maestri orafi?. Perché il design orafo di Valenza punta ora al mercato del lusso?.? In Breve Inaugurazione 15 maggio 2026 presso il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana.. Studenti del Liceo Carlo Carrà e scuola For.Al collaborano al progetto.. Mostra aperta fino al 30 giugno con orari specifici martedì, giovedì e sabato.. Biblioteca Civica espone oggetti recuperati casualmente tra i volumi restituiti dai lettori.. Domani, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 10.🔗 Leggi su Ameve.eu

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