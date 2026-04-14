Dall’omaggio a Fassari ai grandi assenti il ritorno dei Cesaroni divide i fan sui social

I Cesaroni sono tornati in televisione dopo 12 anni dall’ultimo episodio e 20 dalla prima messa in onda. La nuova stagione è andata in onda ieri sera su Canale 5, attirando subito l’attenzione del pubblico e generando discussioni sui social. Tra gli aspetti che hanno suscitato polemiche ci sono l’omaggio a un attore scomparso e le assenze di alcuni personaggi storici. La ripresa della saga ha diviso i fan, alcuni soddisfatti e altri meno.

(Adnkronos) – I Cesaroni sono tornati e infiammano il web. A 12 anni dall'ultimo capitolo e a 20 dalla prima storica messa in onda, la nuova stagione ha debuttato ieri sera su Canale 5 conquistando subito il pubblico: sono stati 3.486.000 gli spettatori, per uno share del 22.6%. Un successo che ha avuto un'eco immediata. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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