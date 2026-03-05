Verso le Paralimpiadi 2026 ecco i sei sport in cui si sfideranno gli atleti con disabilità | dallo sci alpino al curling

A pochi mesi dall'inizio delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono stati annunciati i sei sport in programma, tra cui lo sci alpino e il curling. La manifestazione si svolgerà dopo il termine delle Olimpiadi, che si sono concluse il 22 febbraio, e vedrà gli atleti con disabilità sfidarsi nelle diverse discipline previste.

Dopo il successo delle Olimpiadi chiuse lo scorso 22 febbraio, si avvicina l’apertura della Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. I Giochi inizieranno il 6 marzo e finiranno il 15 dello stesso mese. Quest’anno si gareggerà in sei sport e atleti e atlete competono in determinate categorie basate sulle abilità residue dello sportivo attraverso un sistema di classificazione che punta a garantire un livello equo di competizione. Ogni categoria, infatti, è indicata con una lettera o con una lettera e un numero, e ognuna è divisa in sottocategorie definite in base al grado di disabilità. Sono in tutto sei gli sport delle Paralimpiadi che, a loro volta, sono suddivisi in specialità diverse. 🔗 Leggi su Open.online

Paralimpiadi Milano-Cortina, oggi le prime gare: dallo sci al wheelchair curling, la guida alle sei discipline invernaliLe Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina prendono il via oggi con le prime gare di wheelchair curling e le prove di sci alpino.

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ammesse Russia e Bielorussia, 6 atleti per Mosca tra sci alpino, fondo e snowboard, 4 per MinskAlle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sotto la bandiera della Russia parteciperanno: nello sci alpino il plurimedagliato Aleksey Bugayev e Varvara...

Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orari giorno per giorno, tv, streamingLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno da venerdì 6 a domenica 15 marzo: le prime gare del round robin di doppio misto del ... oasport.it

Milano-Cortina 2026, il 60% della platea aspetta le ParalimpiadiSei italiani su 10 si dicono interessati a seguire le gare previste dal 6 al 15 marzo. In Italia i diritti televisivi dell’evento sono stati assegnati in esclusiva alla Rai ... businesspeople.it

