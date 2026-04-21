Arezzo, 21 aprile 2026 – La morte del cane Choco ha suscitato reazioni tra gli animalisti, che criticano le pene previste dalla legge per chi maltratta o uccide animali. Secondo le loro opinioni, le sanzioni sono troppo leggere rispetto ai comportamenti commessi. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla tutela degli animali e sulla severità delle punizioni previste in casi di violenza contro gli animali domestici.

Arezzo, 21 aprile 2026 – . Sono ore decisive per l'individuazione esatta dell'uccisore del cane Choco barbaramente investito nella giornata di Pasquetta ad Arezzo da un pirata della strada poi fuggito. Nelle scorse ore è stato individuata l'auto che lo ha investito si tratta di un Suv della Suzuki ed ora si attende che venga interrogato il proprietario dell'auto e si stabilisca chi effettivamente era alla guida al momento dell'investimento del cane. Sulla vicenda interviene l,'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA con una nota nella quale chiede:"Giustizia per questo cane e norme piu severe per i pirati della strada.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccisione cane Choco. Per gli animalisti pene troppo blande per gli assassini di animali

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