Dallo spazio alla mobilità urbana | premiati due team di studenti Unipd
Due gruppi di studenti dell’Università di Padova hanno ricevuto un premio martedì 12 maggio durante “Fabbricare Spazio”, evento di due giorni dedicato all’imprenditorialità aziendale e inserito nel programma di Space Meetings Veneto a Venezia. La cerimonia si è svolta al termine della manifestazione, che ha visto partecipanti provenienti da diverse realtà legate allo spazio e alla mobilità urbana.
Due team formati da studenti e studentesse dell’Università di Padova sono stati premiati martedì 12 maggio al termine di “Fabbricare Spazio”, la due giorni di Corporate Entrepreneurship, traducibile come “imprenditorialità aziendale”, che si è svolta a Venezia nell’ambito di Space Meetings Veneto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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