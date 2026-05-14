Dallo spazio alla mobilità urbana | premiati due team di studenti Unipd

Due gruppi di studenti dell’Università di Padova hanno ricevuto un premio martedì 12 maggio durante “Fabbricare Spazio”, evento di due giorni dedicato all’imprenditorialità aziendale e inserito nel programma di Space Meetings Veneto a Venezia. La cerimonia si è svolta al termine della manifestazione, che ha visto partecipanti provenienti da diverse realtà legate allo spazio e alla mobilità urbana.

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