Un lutto personale può diventare un gesto di solidarietà per migliaia di bambini. In un arco di 26 anni, un episodio doloroso ha portato alla creazione di programmi di assistenza per 80.000 minori. Nel frattempo, un ospedale di Haiti rimane l'unico presidio sanitario gratuito dell'isola, garantendo cure a chi ne ha più bisogno, nonostante le difficoltà economiche e strutturali.

? Punti chiave Come può un lutto privato trasformarsi in un aiuto per 80.000 bambini?. Cosa permette all'ospedale di Haiti di restare l'unico presidio gratuito?. Come agisce la Fondazione per contrastare la povertà educativa in Italia?. Quanto costa garantire pasti e istruzione attraverso l'adozione a distanza?.? In Breve Ospedale NPH St. Damien in Haiti cura 80.000 bambini ogni anno gratuitamente.. Adozione a distanza garantisce pasti e istruzione con 26 euro mensili.. Fondazione nata nel 2000 per gestire raccolta fondi NPH in Italia.. Interventi attivi dal terremoto in Haiti 2010 alla guerra in Ucraina 2022.. La Fondazione Francesca Rava celebra 26 anni di impegno umanitario dopo che la perdita della sorella Mariavittoria nel 1999 ha dato il via a una missione di soccorso per bambini e famiglie in Italia e nel mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’impatto di un lutto al soccorso globale: 26 anni per i bambini

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