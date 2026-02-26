La ragazza si era presentata con febbre, forte cefalea, allucinazioni uditive e visive, nausea e vomito, ma venne rimandata a casa con il solo consiglio di evitare attività che potessero provocarle stress. Qualche giorno più tardi entrò in coma, con la malattia che la rese invalida al 100%, incapace di camminare, mangiare, lavarsi da sola, con uno stato di coscienza minimo. Il professionista di 64 anni, oggi in pensione, venne accusato di omicidio colposo: mercoledì 25 febbraio la giudice Donatella Nava lo ha condannato a due anni, aumentando di sei mesi la richiesta dell’accusa, con pena sospesa e non menzione, oltre al risarcimento danni in favore delle parti civili (mamma, papà e fratello di Ilaria) in solido con il responsabile civile degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ilaria Parimbelli, morta a 26 anni per encefalite: chiesti 18 mesi per il medico a processo per omicidio colposoIl medico Francesco Bagnolo è a processo con l’accusa di omicidio colposo ai danni di Ilaria Parimbelli.

Leggi anche: Napoli, Anna Siena morta dopo visita al Pronto Soccorso: “Poteva essere salvata”. Chiesti due anni per il medico

Temi più discussi: Morì a 26 anni per encefalite erpetica, due anni al medico del pronto soccorso; Muore a 26 anni a Sassari, aperta un'inchiesta; Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un tir sull’A24: muore a 26 anni; Tragedia sull’A24: muore un allievo della Guardia di Finanza di 26 anni.

Morì a 26 anni per encefalite erpetica, due anni al medico del pronto soccorsoÈ stato condannato a due anni in primo grado il medico del Pronto soccorso di Zingonia che il 23 settembre 2019, secondo l’accusa, avrebbe sottovalutato i sintomi di un’encefalite erpetica che stava ... bergamonews.it

Morire sulla strada a 26 anni: il terribile incidente di BelpassoCATANIA – È un motociclista 26enne di Misterbianco, Michael Duse, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera a Belpasso, nella frazione di Giaconia. Il giovane era a bordo della s ... livesicilia.it

Morì 100 anni fa in esilio a Parigi a seguito delle violenze subite dai fascisti nella sua città natale - facebook.com facebook

La vicenda di #Gobetti è stupefacente. Morì a soli 25 anni, dopo aver realizzato alcune delle più incredibili imprese editoriali del ‘900. Per ricordare quel “prodigioso giovinetto” (Bobbio), pubblico un capitolo notissimo - forse attuale - de “La rivoluzione liberal x.com