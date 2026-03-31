Fiat 124 auto globale | 60 anni dall' Italia all' Urss

La Fiat 124 compie 60 anni dalla sua presentazione, un modello che ha attraversato i confini italiani diventando un'auto diffusa in diversi paesi, tra cui l'Urss. Disponibile in versioni berlina, familiare, Spider e Coupé, questa vettura si è fatta conoscere come un elemento presente in molte famiglie e come un'auto versatile. La sua produzione e diffusione hanno segnato un momento importante nel settore automobilistico internazionale.

Nel 1966 avvengono due fatti di particolare rilievo per Fiat. Vittorio Valletta (in foto) lascia la presidenza ma vede la luce un'auto nata sotto la sua guida, la Fiat 124. Che non è solo un modello destinato all'Italia ma diventa una vettura globale per il mondo dell'epoca: nelle sue varie declinazioni locali ad esempio viene costruita in Spagna, con il marchio Seat, in Unione Sovietica con il nome di Lada 2101 detta Žiguli, oppure in Turchia dalla Tofas con il nome di 124 Murat. La storia pubblica di questo modello inizia 60 anni fa, il 31 marzo 1966, con la presentazione a Giuseppe Saragat, presidente della Repubblica, in un'Italia che sta terminando il consolidamento dei risultati del boom economico e che poi affronterà i ben più difficili Anni 70. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiat 124, auto globale: 60 anni dall'Italia all'Urss Articoli correlati Leggi anche: Stellantis, solo 213mila auto prodotte in Italia nel 2025: -60% in due anni, mai così poche dal 1955 Fotografia dei 25 anni che hanno rivoluzionato l’auto. E distrutto la FiatIn venticinque anni la geografia mondiale dell’auto è stata stravolta: Pechino diventa la fabbrica globale, l’Europa arretra e la produzione italiana... I 25 anni che hanno rivoluzionato l’industria dell’auto. E distrutto la FiatIn questa puntata mettiamo insieme un po’ di numeri che raccontano il ribaltamento dei rapporti di forza nel settore con il balzo della Cina e il...