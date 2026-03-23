Tarantini Time Quotidiano Lunedì 23 alle 20.30 nella chiesa Sant’Egidio e martedì 24 marzo, alla stessa ora, nella chiesa di San Domenico, due nuovi appuntamenti all’interno del Mysterium Festival con “Memorie”, eventi dedicati al Maestro Rocco Brandonisio, clarinettista e responsabile della sezione fiati dell’ICO Orchestra della Magna Grecia, prematuramente scomparso meno di un anno fa. Fra i brani in programma il “Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622” di Wolfgang Amadeus Mozart, “Sentimental” di Leonardo Presicci e “L’Amico che dorme” di Maurizio Lomartire, nuova commissione in prima esecuzione assoluta in memoria del Maestro Rocco Brandonisio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mysterium Festival, doppio appuntamento con “Memorie” dedicato a Rocco Brandonisio

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Lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026, alle 20.30, le chiese di Sant’Egidio e di San Domenico a Taranto ospiteranno il doppio evento intitolato “Memorie”, inserito nel programma del Mysterium Festival, rassegna dedicata a Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultur facebook