Mysterium Festival doppio appuntamento con Memorie dedicato a Rocco Brandonisio

Da tarantinitime.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Lunedì 23 alle 20.30 nella chiesa Sant’Egidio e martedì 24 marzo, alla stessa ora, nella chiesa di San Domenico, due nuovi appuntamenti all’interno del Mysterium Festival con “Memorie”, eventi dedicati al Maestro Rocco Brandonisio, clarinettista e responsabile della sezione fiati dell’ICO Orchestra della Magna Grecia, prematuramente scomparso meno di un anno fa. Fra i brani in programma il “Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622” di Wolfgang Amadeus Mozart, “Sentimental” di Leonardo Presicci e “L’Amico che dorme” di Maurizio Lomartire, nuova commissione in prima esecuzione assoluta in memoria del Maestro Rocco Brandonisio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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