Un italiano ha scritto un memoir che ha riscosso successo tra i lettori cinesi, arrivando in cima alle classifiche letterarie del paese. Nel libro racconta la sua esperienza nel lavorare sui set cinematografici cinesi, spesso legati a produzioni di propaganda bellica. La narrazione copre anche il periodo dei lockdown, offrendo uno sguardo diretto sulla vita quotidiana durante quei mesi.

? Domande chiave Come ha fatto un italiano a scalare le classifiche letterarie cinesi?. Cosa si nasconde dietro i set cinematografici della propaganda bellica cinese?. Come si sopravvive ai lockdown di Shanghai imparando il mandarino in metropolitana?. Perché un diario di un expat ha conquistato il pubblico di Douban?.? In Breve Pubblicazione EDT il 15 maggio 2026 al prezzo di 18 euro.. Presentazione ufficiale al Salone del Libro di Torino il 17 e 18 maggio.. Esperienza decennale iniziata tra il 2014 e il 2016 dopo le Olimpiadi di Nanchino.. Lavoro nel settore audiovisivo e premio Sixth Tone ricevuto nel 2022.. Domani, 15 maggio 2026, la casa editrice EDT porterà in libreria il memoir di Alessandro Ceschi intitolato Ho fatto un sogno in mandarino al prezzo di 18 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle luci del set ai lockdown: il memoir di un italiano in Cina

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