Alessandro Ceschi, nato nel 1993 a Padova, ha studiato comunicazione e cinema, e ha lavorato come giornalista sportivo. Nel 2014 si è recato in Cina per seguire le Olimpiadi giovanili di Nanchino, esperienza che ha segnato un punto di svolta nel suo percorso professionale. Recentemente, ha pubblicato un memoir in cui racconta la sua esperienza nel paese asiatico, intitolato “Ho sognato in mandarino”.

Alessandro Ceschi nasce a Padova nel 1993, studia comunicazione e cinema, lavora come giornalista sportivo, un’esperienza che lo porta in Cina per le Olimpiadi giovanili di Nanchino del 2014. Due anni dopo, fresco di laurea e senza un piano preciso, si imbatte in un articolo online sulla crescita esplosiva dell’industria cinematografica cinese: nel giro di un mese è già a Pechino. Impara il mandarino tra toni sbagliati e malintesi, anche guardando serie tv in metropolitana; cambia nome; frequenta l’Accademia del Cinema; insegna italiano; lavora come comparsa tra annunci pubblicitari e film, inclusa una pellicola di propaganda bellica. Poi arriva la pandemia di Covid-19, i lockdown a Shanghai, e un Paese che da promessa si trasforma, da un giorno all’altro, in spazio di solitudine e resistenza quotidiana.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Ho sognato in mandarino”: TPI anticipa un estratto del memoir di un expat italiano che ha vissuto (davvero) la Cina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Per quattro minuti ho vissuto nell’aldilà”: la rivelazione shock del vip italianoC’è una linea sottile che separa spettacolo e credenza, intrattenimento e suggestione.

Leggi anche: Non l’avete sognato, è successo davvero: La Russa ha fatto un video per difendere Pucci «Ingiusta sofferenza»