MONZA Terza sconfitta di fila e decima giornata senza vittoria per l’ Inter U23, fermata in casa dalle Dolomiti Bellunesi: altra domenica da dimenticare per la squadra Vecchi che resta fuori dalla zona playoff. Al 2’ subito brividi per la difesa nerazzurra, con Alexiou che deve spazzare sulla linea di porta. L’Inter replica al 10’ con la botta centrale di Topalovic, alzata sopra la traversa dal portiere veneto. Gli ospiti passano al 17’ con la staffilata all’incrocio di Clemenza, su cui Calligaris può fare ben poco. È poi costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio capitan Prestia, con la fascia che passa a Kamate. Al 35’ gli interisti rischiano ancora grosso, con un altro salvataggio sulla linea stavolta del subentrato Stante in cooperazione con Calligaris. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - All’U-Power sorride solo la Dolomiti Bellunesi: 1-2. Inter U23 da incubo: decima gara senza vincere

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