Dalle celle al palcoscenico | il miracolo delle detenute di Pontedecimo tra il Teatro Modena e il Ducale
Dalle celle alle scene teatrali, le detenute di Pontedecimo stanno vivendo un’esperienza che le vede impegnate tra il Teatro Modena e il Ducale. La Fondazione Carige ha avviato due programmi dedicati al reinserimento sociale, coinvolgendo le donne che si trovano nella sezione femminile della casa circondariale. Questi percorsi mirano a offrire alle partecipanti nuove opportunità di crescita e di espressione, portando il carcere fuori dai suoi confini tradizionali e stimolando un percorso di rinascita.
Fondazione Carige porta il carcere fuori dalle mura con due percorsi di rinascita per le detenute di PontedecimoFondazione Carige rafforza il proprio impegno sul reinserimento sociale mettendo in campo due nuovi progetti con al centro le detenute della sezione femminile della Casa Circondariale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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