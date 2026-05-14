Dalle celle al palcoscenico | il miracolo delle detenute di Pontedecimo tra il Teatro Modena e il Ducale

Dalle celle alle scene teatrali, le detenute di Pontedecimo stanno vivendo un’esperienza che le vede impegnate tra il Teatro Modena e il Ducale. La Fondazione Carige ha avviato due programmi dedicati al reinserimento sociale, coinvolgendo le donne che si trovano nella sezione femminile della casa circondariale. Questi percorsi mirano a offrire alle partecipanti nuove opportunità di crescita e di espressione, portando il carcere fuori dai suoi confini tradizionali e stimolando un percorso di rinascita.

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