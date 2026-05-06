Al Teatro delle Passioni di Modena è in scena “Gattovolpe”, uno spettacolo ispirato ai personaggi di Collodi, che presenta una rivisitazione moderna delle figure classiche. La produzione segna il debutto di alcuni giovani attori, diretti dal regista Latini. La rappresentazione si concentra sulla trasformazione dei personaggi tradizionali, offrendo una versione rivisitata del celebre racconto. La serata si rivolge a un pubblico di tutte le età, con attenzione particolare alle nuove generazioni di interpreti.

? Cosa scoprirai Come cambiano i personaggi di Collodi in questa nuova versione?. Chi sono i giovani attori che debuttano sotto la regia di Latini?. Cosa accade quando il Gatto e la Volpe incontrano Pinocchio?. Dove si può assistere a questo esperimento tra voce e corpo?.? In Breve Spettacoli in programma l'8, 9 e 10 maggio al Teatro delle Passioni di Modena.. Formazione condotta da Roberto Latini con maestri Daria Deflorian e Sandro Lombardi.. Percorso formativo della Scuola Iolanda Gazzerro iniziato a novembre 2025 e concluso ad aprile 2026.. Produzione sostenuta finanziariamente dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna.. Dall’8 al 10 maggio, il Teatro delle Passioni di Modena ospiterà le tre rappresentazioni di Gattovolpe, l’opera che segna la conclusione del percorso formativo della Scuola Iolanda Gazzerro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, Gattovolpe al Teatro delle Passioni: il debutto della Gazzerro

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