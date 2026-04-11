Pagliarelli al via un progetto per il riscatto delle detenute tra diritti ed educazione finanziaria

Prende il via nella casa circondariale Pagliarelli il progetto "Riparto dai miei conti e dai miei diritti", promosso dall'Associazione donne giuriste Italia (Adgi) – sezione di Palermo e da Codacons Sicilia donna. “Si tratta di un’iniziativa di alto valore sociale, umano e civile, - spiegano Adgi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Educazione civica ed educazione finanziaria: il contributo di AIEF nei percorsi scolasticiDa oltre dieci anni AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari – collabora con le scuole italiane nella progettazione e realizzazione di...

Studenti fragili tra gruppi interattivi, tertulie dialogiche ed educazione familiare. Il progetto INCLUD-EDTra i risultati principali, l’identificazione delle Azioni Educative di Successo (SEA), interventi replicabili e basati su evidenze.