A Rimini, Forlì e Parma, sono stati annunciati nuovi voli e un investimento di due milioni di euro per eliminare l’addizionale aeroportuale. La decisione riguarda anche altri scali minori e punta ad aumentare la presenza di voli. Tuttavia, sulla nuova legge regionale che introduce queste misure si sono già sollevate alcune contestazioni. La questione rimane aperta e al centro di discussioni pubbliche.

Rimini, 12 marzo 2026 – Sempre più voli a Rimini e negli altri scali minori, Forlì e Parma. L’obiettivo della nuova legge regionale sugli aeroporti è aumentare le rotte, favorire la crescita dei piccoli scali e migliorare la situazione del ‘Marconi’ di Bologna, congestionato per i volumi di traffico raggiunti in questi anni. La council tax e i nuovi voli. Del nuovo progetto di legge, che punta a un sistema integrato tra gli aeroporti dell’Emilia-Romagna, si è discusso ieri nella commissione regionale territorio e ambiente. Ma la Regione ha già fatto un primo passo stanziando i soldi per abolire la council tax (l’addizionale comunale) negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporti e nuovi voli, 2 milioni per eliminare l’addizionale. Ma è scontro sulla nuova legge regionale

