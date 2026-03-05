Dalla pittura al canto il talento precoce di Cecilia Zambonini tra arte e televisione

Martedì sera, nel programma “Stasera a letto tardi” su Rai 2, alle 21.20, è stata ospite una giovane artista di Galatone, nota per il suo talento precoce nella pittura e nel canto. La ragazza, ancora molto giovane, ha attirato l’attenzione del pubblico con la sua presenza in televisione, confermando le sue capacità artistiche tra arte e spettacolo.

GALATONE - Martedì sera nel programma "Stasera a letto tardi", in onda su Rai 2, dalle 21.20, protagonista anche una giovanissima promessa salentina di Galatone. A soli 7 anni, Cecilia Zambonini porta con sé talento, studio e una passione autentica per il canto e per l'arte, coltivata con impegno e determinazione. Nonostante la tenera età, Cecilia si sta già facendo conoscere come una vera "bambina prodigio", grazie alla sua forte passione per la pittura e alle sue spiccate doti artistiche. Figlia di Lina Misciali, volto noto al pubblico per la partecipazione al talk show Uomini e Donne, Cecilia sembra seguire le orme materne nel mondo dello spettacolo, pur distinguendosi per un talento tutto suo.