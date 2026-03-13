Addio Enrica Bonaccorti | una vita dedicata all’amore e alla televisione

All’età di 76 anni, Enrica Bonaccorti è venuta a mancare dopo aver combattuto con coraggio contro un tumore al pancreas. Giornalista e conduttrice televisiva, ha dedicato la sua vita alla comunicazione e allo spettacolo. La sua scomparsa segna la fine di una carriera lunga e intensa nel mondo della televisione italiana. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali.

Life&People.it All’età di 76 anni si è spenta Enrica Bonaccorti, dopo aver affrontato con coraggio una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo e della cultura italiana, chiudendo un capitolo importante della televisione in cui talento e intelligenza artistica riuscivano a trovare piena espressione. Il suo ricordo rimarrà indelebile come il volto di una tv italiana partecipativa che ha plasmato intere generazioni. Scena teatrale e televisione: una vita dedicata all’arte. Nata a Savona il 18 novembre 1949, Enrica Maria Silvia Adele Bonaccorti crebbe in una famiglia attenta alla disciplina e alla cultura. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

