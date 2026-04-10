Il settore del vino affronta numerose sfide, tra cui la sostenibilità ambientale e la crescita sui mercati internazionali. Il presidente di un consorzio vinicolo ha recentemente commentato lo stato attuale del Vino Nobile di Montepulciano, sottolineando l’impegno per migliorare la presenza all’estero e mantenere alta la qualità del prodotto. In un contesto di mercato globale, le produzioni locali cercano di rafforzare la loro posizione attraverso strategie di esportazione e sostenibilità.

Andrea Rossi, presidente del Consorzio, che posto occupa il Vino Nobile di Montepulciano oggi nel panorama enologico nazionale e internazionale? "È apprezzato per la capacità di coniugare tradizione e innovazione e la crescente attenzione verso i vini di alta gamma e la richiesta di identità ci permettono di essere presenti sui mercati strategici, come gli Stati Uniti, il Canada e l’Asia, oltre che in quelli consolidati come quelli europei". Quali le sfide del consorzio per il futuro? "Riguardano la sostenibilità, l’innovazione in vigna e cantina, e la promozione internazionale". Le iniziative per quest’anno? "Vogliamo rafforzare la presenza del Vino Nobile di Montepulciano sui mercati esteri e a coinvolgere sempre di più il territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "La sostenibilità tra le sfide da vincere. Rafforzare la presenza sui mercati esteri"

Regione, pubblicato l'avviso del piano fiere e mercati: "Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri"Le azioni previste includono attività di scouting, incontri B2B, servizi di orientamento e campagne di comunicazione.

Simest: finanziamento agevolato per le imprese italiane sui mercati esteriNel quadro di una competizione globale sempre più intensa, l’apertura ai mercati internazionali costituisce per molte imprese italiane un passaggio...

Temi più discussi: Sostenibilità: dal 17 al 22 aprile la seconda edizione del Circular City Forum; La sostenibilità tra le sfide da vincere. Rafforzare la presenza sui mercati esteri; ReMade sceglie Simona Fontana alla Presidenza per rafforzare sostenibilità e certificazione; Assimoco: Omnibus, fuori dall’obbligo la sostenibilità resta strategica.

BMW Italia rafforza la strategia sulla sostenibilità. Tra mobilità, regole UE e inclusioneLa sostenibilità resta uno dei pilastri strategici di BMW Group Italia, non solo sul fronte industriale ma anche su quello sociale e culturale. È quanto emerge dalla Sustainability Dinner 2025, ... ilfattoquotidiano.it

Moda sostenibile: la sfida culturale del Made in ItalyIl Made in Italy affronta la transizione sostenibile tra greenwashing, tracciabilità digitale e nuovi obblighi europei. Un'analisi tra cultura, filiere e trasparenza. agendadigitale.eu

Francia: elicotteri in Medio Oriente per rafforzare la difesa x.com

L’eurodeputata reggina: «Saprà certamente proseguire e rafforzare l’azione di contrasto alla criminalità, a tutela dei diritti e dei principi di giustizia e legalità» - facebook.com facebook