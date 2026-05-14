Dalla Dozza a piazza Maggiore risuonano la voce di Bergonzoni e la musica di Fresu
L'attore e il musicista lanciano il progetto " Viaggio nello spazio (in presenza di gravità)" e dal carcere l'audio è trasmesso in città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Argomenti più discussi: Alla Dozza la musica va oltre le sbarre: Bologna in ascolto dei suoni dal carcere; Jazz in Dozza: il concerto itinerante di Fresu per i detenuti; Paolo Fresu e Alessandro Bergonzoni alla Dozza: musica e parole attraversano il carcere; Bergonzoni e Fresu per i detenuti della Dozza.
Non è facile fermare un sasso quando è uscito dalla mano, né un discorso quando è uscito dalla bocca. Euripide #buonagiornata #Dozza x.com
Mercoledì 13 maggio il perimetro della Casa Circondariale Rocco D’Amato della Dozza sarà attraversato dalla tromba di Paolo Fresu e dalla voce di Alessandro Bergonzoni, un intervento artistico pensato per accorciare la distanza tra carcere e città. Tutti i d - Facebook facebook