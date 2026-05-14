L'attore e il musicista lanciano il progetto " Viaggio nello spazio (in presenza di gravità)" e dal carcere l'audio è trasmesso in città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla Dozza a piazza Maggiore, risuonano la voce di Bergonzoni e la musica di Fresu

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Non è facile fermare un sasso quando è uscito dalla mano, né un discorso quando è uscito dalla bocca. Euripide #buonagiornata #Dozza x.com